Rusya'ya karşı yeni cephe: Diplomatlara sınır dışı

AA 15 Nisan 2021 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 23:24

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğinde görevli 3 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve haklarında sınır dışı edilme kararı alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığı ve 3 diplomatın sınır dışı edilme kararının kendisine bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu diplomatların, diplomatik sınırları ihlal ederek Polonya'ya zarar veren faaliyette bulundukları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Polonya'nın, ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı kararlarla ilgili ABD ile tamamen dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

SolarWinds saldırıları

ABD, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya bağlantılı olduğundan şüphelenilen bilgisayar korsanlarının, Aralık 2020'de SolarWinds'in Orion adlı ağ ve sistem altyapılarını yöneten bir yazılıma yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla, aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bulunduğu çok sayıda federal kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD'li yetkililer geçen ay siber saldırıya ek olarak, herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesine Rus ajanlarına yetki verdiğini iddia etmişti.

Diplomatların sınır dışı edilmesi ve yaptırımlar, ABD'nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Kremlin'e karşı ilk misilleme hamlesi olma özelliğini taşıyor.