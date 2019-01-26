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Rusya’ya tek girişli vize ücret bedeli 80 dolar oldu

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, vize fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

  • İHA
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Vize Departmanı tarafından yapılan açıklamada Rusya’ya tek girişli vize ücret bedeli 80 dolar, 2 girişli vize bedeli 128 dolar ve çoklu vize giriş bedeli 240 dolar olarak açıklandı. Rusya Federasyonu vizesine başvuranlar 4 gün içerisinde vizelerini alabilirken 1 gün içerisinde vize almak isteyenlerden belirtilen fiyatların 2 katı oranında ücret alınacağı belirtildi.
 
Türkiye’ye de vize uygulayan Rusya, bu tarifeleri tüm konsolosluklarına göndererek 3 Şubat tarihinde yeni tarife üzerinden ücretlendirme yapılmasını bildirdi. Yapılan açıklamada yeni vize tarifesinin Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Japonya ülkelerini kapsamadığı bilgisi verildi.
 

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