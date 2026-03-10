İSTANBUL 16°C / 4°C
  • Rusya'yan Orta Doğu mesajı! Kremlin: Teklif masada
Dünya

Rusya'yan Orta Doğu mesajı! Kremlin: Teklif masada

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Orta Doğu'daki krizle ilgili sunduğu tekliflerin halen masada olduğunu belirtti. Peskov, çözüm için çok taraflı anlayış ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AA10 Mart 2026 Salı 14:23 - Güncelleme:
Rusya'yan Orta Doğu mesajı! Kremlin: Teklif masada
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü telefon görüşmesinde İran ile ilgili durumu ele aldıklarına işaret eden Peskov, Putin'in daha önce Orta Doğu'da gerginliği azaltacak arabuluculuk seçeneklerini teklif ettiğini anımsattı.

Peskov, "Bu tekliflerin birçoğu masada. Putin, bunları dünkü görüşmede dile getirdi. Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklifler hakkında ayrıntılı bilgi vermek istemediklerini belirten Peskov, Rusya'nın İran'a istihbarat bilgileri sağladığı yönündeki iddiaları yorumsuz bıraktı.

- "UKRAYNA'YLA İLGİLİ MÜZAKERE SÜRECİNİN SÜRDÜRÜLMESİNDEN YANAYIZ"

Peskov, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesinde, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığına işaret ederek, "Herkes bundan yana. Önemli olan Amerikalıların arabuluculuk girişimlerini sürdürmeye hazır olmaları. ABD'nin bu konudaki girişimlerini takdir ediyoruz. Müzakere sürecinin sürdürülmesinden yanayız." dedi.

Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni tur görüşmelerin tarih ve yerinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rus meslektaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu dile getiren Peskov, bunun hassas konularla ilgili sinyallerin iletilmesini mümkün kıldığını belirtti.

Peskov, Putin ile Trump'ın görüşmesinde, ABD'nin Rus petrol ihracatına uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunun ayrıntılı şekilde istişare edilmediğini aktardı.

Sözcü Peskov, başta başkent Moskova olmak üzere Rusya'nın büyük kentlerinde internet kesintilerinin yaşandığını ve bunun, yasalara uygun olduğunu ifade etti. olduğunu ifade etti.

  • Orta Doğu krizi
  • çok taraflı iş birliği
  • Rusya teklifleri

