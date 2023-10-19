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Dünya

Rusya'yı açıkça tehdit etti: İşimiz bitince sıra size gelecek

İsrailli politikacı Amir Weitmann, Putin'in Gazze'de yaşanan katliamlar için 'felaket' diye söz etmesinden rahatsız oldu. Weitmann, yaptığı açıklamada, 'Buradaki (Filistin) işimiz bittiğinde sıra size gelecek.' diyerek tehditler savurdu.

19 Ekim 2023 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
Rusya'yı açıkça tehdit etti: İşimiz bitince sıra size gelecek
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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalıyor.

Söz konusu katliamlar hakkında açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırıların 'felaket' olduğunu belirterek, "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü." ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA'YI AÇIKÇA TEHDİT ETTİ: BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ

Putin'in açıklamalarından rahatsız olan İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya Devleti'nin kanalı RT'de Moskova yönetimine tehditler savurdu.

Weitmann, "Buradaki (Filistin) işimiz bittiğinde sıra size gelecek. Siz İsrail'in düşmanlarına (Hamas) destek verdiniz, bunu asla unutmayacağız. Ukrayna'nın kazanması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız." ifadelerini kullandı.

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