Rusya'yı açıkça tehdit etti: İşimiz bitince sıra size gelecek

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalıyor.

Söz konusu katliamlar hakkında açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırıların 'felaket' olduğunu belirterek, "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü." ifadelerini kullanmıştı.

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Putin'in açıklamalarından rahatsız olan İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya Devleti'nin kanalı RT'de Moskova yönetimine tehditler savurdu.

Weitmann, "Buradaki (Filistin) işimiz bittiğinde sıra size gelecek. Siz İsrail'in düşmanlarına (Hamas) destek verdiniz, bunu asla unutmayacağız. Ukrayna'nın kazanması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız." ifadelerini kullandı.