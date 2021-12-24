24 Aralık 2021 Cuma 08:12 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 08:12

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir dizi uluslararası anlaşmanın, ittifakın hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermediğini gösterdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dpa haber ajansına verdiği röportajda, şu ifadelere yer verdi:

"GENİŞLEMEYE DAİR HİÇBİR ZAMAN SÖZ VERMEDİK"

"NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi. Örgütümüzün kuruluş sözleşmesinde bile her Avrupa ülkesinin ittifaka üye olabileceği yazıyor. İkincisi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, NATO-Rusya Temel Yasası gibi 1970 ve 1990'lı yıllara ait birçok belge var. Bu belgeler, her bir ülkenin kendi geleceğini belirlemekte özgür olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor."

"ALTINDA RUSYA'NIN İMZASI DA VAR"

Bunun, altında Rusya'nın da imzasının bulunduğu, Avrupa güvenliğinin temel ilkesi olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Bunu birkaç ifadeyle değiştiremeyiz. Ayrıca müttefikler, bu tür vaatlerin verildiğini inkar ediyor. Eski Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov bile NATO'nun doğuya genişleme konusunun Almanya'nın birleşmesinden önce değerlendirilmediğini söylemişti" dedi.

PUTİN: UKRAYNA NATO'YA GİRERSE SİLAH SEVKİYATLARI BAŞLAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Soçi'de bir araya gelmesinden sonra açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını söylemişti. Putin, ""Ukrayna NATO'ya girerse bizim için tehdit oluşturan silah sevkiyatları başlar." ifadelerini kullanmıştı.

Putin daha önce yaptığı başka bir açıklamada ise, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz." diye konuşmuştu.

UKRAYNA: RUSYA BİZİ NATO ÜYELİĞİNE İTİYOR

Gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise "Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum. Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın Afganistan örneğinde olduğu gibi NATO operasyonlarına katılması ancak halen üye olmamasıyla ilgili soru üzerine Zelenskiy, Ukrayna'nın son yıllarda kendisini NATO'nun parçası olarak gördüğünü, özellikle Kırım'ın ilhak edildiği 2014'ten bu yana ülkelerinin NATO üyesi olmasını isteyen Ukraynalıların sayısının arttığını dile getirmişti.

Zelenskiy sözlerine şöyle devam etti:

Bildiğiniz gibi, NATO'da 30 müttefikin tümü Ukrayna'nın üyeliğini desteklemiyor. Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum. Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor.