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Dünya

Rusya'yı karıştıran olay! Putin'e suikast girişimi iddiası

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana gelirken, araçtan alevler yükseldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

IHA30 Mart 2025 Pazar 07:51 - Güncelleme:
Rusya'yı karıştıran olay! Putin'e suikast girişimi iddiası
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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi. Başkent Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından limuzin alevlere teslim oldu. Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.

Kremlin'in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

PUTİN'E YÖNELİK HERHANGİ BİR SUİKAST GİRİŞİMİNE NÜKLEER BİR YANIT VERİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Son yıllarda, Putin'in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin'e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu. Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine de hediye etmişti.

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