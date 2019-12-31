Rusya'yı NATO'ya alma planı! 1995 belgeleri ortaya çıktı

star.com.tr 31.12.2019 17:36 - Güncelleme: 31.12.2019 17:39

İngiltere'nin Sovyet tehdidine karşı ortak bir savunma örgütü olarak kurulan NATO'ya, Rusya'yı alma planıyla ilgili belgeler ortaya çıktı.







Başbakan John Major, Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, Savunma Bakanı Malcolm Rifkind, Maliye Bakanı Ken Clarke'ın da bulunduğu bir toplantıda sunulan öneriler ve toplantı tutanakları, The Guardian gazetesinde yayımlandı.





Guardian'ın haberine göre, İngiliz Savunma Bakanlığı 1995 yılında Moskova'nın Kuzey Atlantik İttifakını genişletme planlarına karşı direncini azaltmak için, NATO'nun üyesi olmasını önerdi.





Ancak Dışişleri Bakanlığı temkinliydi. Rusya ile NATO arasında yeni bir ilişki geliştirmek için bir anlaşmaya ihtiyaç duyulabilirdi. Çünkü ilişki Rus tarafında bir gün NATO ittifakına üye olacağı yönünde yanlış beklentilere neden olabilirdi.





Belgelere göre, dönemin Savunma Başkanı Malcolm Rifkind, dış politika konulu toplantıda 10 sayfalık bir teklifte bulundu.





Özellikle, "NATO'ya yeni bir ortak üyelik kategorisi oluşturma" ile ilgili teklifte, 'NATO tüzüğünün 5. Maddesi uyarınca Rusya'nın toplu güvenliği garanti edilmeyecek, Rusya Federasyonu temsilcilerinin İttifakın Uluslararası Askeri Karargahı toplantılarında NATO kararlarını veto edemeyecek.' ifadelerine yer verildi.





Belgede, Rusya'ya NATO'da resmi bir statü verileceği ifade edilirken, toplantı gibi faaliyetlere katılacağı belirtiliyor. Belgede bu çalışamların Rus siyasetinin, doktrininin ve pratiğinin kademeli olarak NATO'ya yakınlaşmasına ve birleşmesine katkıda bulunacağına inanılıyor.





İngiliz Savunma Bakanlığı için en önemli olan şey, olası bir üyelik NATO'nun bir engel ve misilleme olmadan sürekli genişlemesine olanak sağlayacak.





Yayımlanan belgelerde ayrıca, 'Rusya Federasyonu'nun üyeliği NATO'nun Ukrayna, Baltık ülkeleri, Belarus ve Moldova gibi ülkelerle daha aktif olarak stratejik ilişkiler kurmasına yardımcı olacaktır.' ifadeleri de yer alıyor.