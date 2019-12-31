İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9517
  • EURO
    6,6815
  • ALTIN
    290.971
  • BIST100
    114425
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'yı NATO'ya alma planı! 1995 belgeleri ortaya çıktı
Dünya

Rusya'yı NATO'ya alma planı! 1995 belgeleri ortaya çıktı

İngiliz The Guardian gazetesi, ezeli rakipler NATO ve Rusya ile ilgili çok çarpıcı bir yazı yayımladı. Guardian'ın yayımladığı belgelere göre, 1995 yılında İngiltere Rusya'yı NATO'nun üyesi yapmayı önerdi.

star.com.tr31.12.2019  17:36 - Güncelleme: 31.12.2019  17:39
İngiltere'nin Sovyet tehdidine karşı ortak bir savunma örgütü olarak kurulan NATO'ya, Rusya'yı alma planıyla ilgili belgeler ortaya çıktı.

Başbakan John Major, Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, Savunma Bakanı Malcolm Rifkind, Maliye Bakanı Ken Clarke'ın da bulunduğu bir toplantıda sunulan öneriler ve toplantı tutanakları, The Guardian gazetesinde yayımlandı.


Guardian'ın haberine göre, İngiliz Savunma Bakanlığı 1995 yılında Moskova'nın Kuzey Atlantik İttifakını genişletme planlarına karşı direncini azaltmak için, NATO'nun üyesi olmasını önerdi.


Ancak Dışişleri Bakanlığı temkinliydi. Rusya ile NATO arasında yeni bir ilişki geliştirmek için bir anlaşmaya ihtiyaç duyulabilirdi. Çünkü ilişki Rus tarafında bir gün NATO ittifakına üye olacağı yönünde yanlış beklentilere neden olabilirdi.


Belgelere göre, dönemin Savunma Başkanı Malcolm Rifkind, dış politika konulu toplantıda 10 sayfalık bir teklifte bulundu. 


Özellikle, "NATO'ya yeni bir ortak üyelik kategorisi oluşturma" ile ilgili teklifte, 'NATO tüzüğünün 5. Maddesi uyarınca Rusya'nın toplu güvenliği garanti edilmeyecek, Rusya Federasyonu temsilcilerinin İttifakın Uluslararası Askeri Karargahı toplantılarında NATO kararlarını veto edemeyecek.' ifadelerine yer verildi.


Belgede, Rusya'ya NATO'da resmi bir statü verileceği ifade edilirken, toplantı gibi faaliyetlere katılacağı belirtiliyor. Belgede bu çalışamların Rus siyasetinin, doktrininin ve pratiğinin kademeli olarak NATO'ya yakınlaşmasına ve birleşmesine katkıda bulunacağına inanılıyor.


İngiliz Savunma Bakanlığı için en önemli olan şey, olası bir üyelik NATO'nun bir engel ve misilleme olmadan sürekli genişlemesine olanak sağlayacak.


Yayımlanan belgelerde ayrıca, 'Rusya Federasyonu'nun üyeliği NATO'nun Ukrayna, Baltık ülkeleri, Belarus ve Moldova gibi ülkelerle daha aktif olarak stratejik ilişkiler kurmasına yardımcı olacaktır.' ifadeleri de yer alıyor.

Kızını taciz eden şahsa anneden yumruk

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sızma girişiminde ağır darbe aldı
Sızma girişiminde ağır darbe aldı

Sızma girişiminde ağır darbe aldı

ABD Büyükelçiliği işgal edildi! Trump'tan sert tepki
ABD Büyükelçiliği işgal edildi! Trump'tan sert tepki

ABD Büyükelçiliği işgal edildi! Trump'tan sert tepki

Nota verdiler
Nota verdiler

Nota verdiler

Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor
Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor

Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.