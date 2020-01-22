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Dünya

Belarus: Rusya, Kazakistan’dan petrol almamızı engelliyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan’dan petrol almak istediklerini fakat müttefikleri olan Rusya’nın bunu engellemeye çalıştığını söyledi.

IHA22.01.2020  10:35 - Güncelleme: 22.01.2020  10:37

Rusya ile Belarus arasındaki petrol tartışması 2019’dan bu yana devam ediyor. Rusya’dan daha uygun fiyatlı petrol taleplerinin yerine gelmemesi üzerine Belarus petrol şirketi Rusya’ya alternatif olarak Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinden petrol alımı ile ilgili teklifler istedi. Bu girişiminden sonra Kazakistan ile petrol görüşmesi gerçekleştiren Belarus’tan Rusya ile ilgili bir iddia geldi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Rusya’dan sadece yüzde 30-40 petrol satın almak istiyoruz. Rusya, Kazakistan’dan petrol satın almamıza engel çıkarıyor. Bu çok garip çünkü bir müttefiğimiz diğer müttefiğimizden petrol almamızı istemiyor” dedi.

Lukaşenko’nun iddiasının yanı sıra Rus basınında çok farklı bir iddia ortaya atıldı. Rus basınında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’ya katılım için Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya teklifte bulunacağı iddia edildi. Şok etkisi oluşturan bu iddiayla ilgili ise Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov böyle bir talebin veya görüşmenin hiçbir zaman dile getirilmediğini söyledi.

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