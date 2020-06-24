İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7438
  • ALTIN
    391.62
  • BIST100
    114798
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'yı ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanının heyetindeki 2 kişide Kovid-19'a rastlandı
Dünya

Rusya'yı ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanının heyetindeki 2 kişide Kovid-19'a rastlandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya ziyareti sırasında heyetinde yer alan 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği için Moskova'daki 75. Zafer Bayramı kutlamalarına katılmadı.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 12:06
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 75. Zafer Bayramı kutlamaları için Rusya'ya giden Ceenbekov, heyet üyeleriyle Moskova'da Kovid-19 testi yaptırdı.

Ceenbekov, heyetindeki 2 kişide test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kutlamalara katılmama kararı aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Rusya'ya dün giden Ceenbekov'un, Moskova'daki havalimanında Rus tarafınca karşılanmasına ilişkin fotoğrafları servis etmişti.

Ceenbekov'in, TSİ 10.00'da başlayan ve Kızıl Meydan'da devam eden Sovyetler Birliği'nce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama töreninde konuk cumhurbaşkanları arasında yer almadığı dikkati çekmişti.

MSB: Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.