Rutte: Çin istikrarsızlaştırıcı faaliyetler yürütmeye devam ediyor

Rutte, 2 günlük Japonya ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

Japonya'yı NATO'nun en değerli ortaklarından biri olarak nitelendiren Rutte, İşiba ile işbirliğini kuvvetlendirmenin yollarını ele alarak, ortak bir bildiri üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Rutte, NATO'nun güvenliği ve istikrarı açısından kritik bir dönemden geçildiğini, bu durumun Asya-Pasifik bölgesini de yakından ilgilendirdiğini, Rusya'nın bir yandan Avrupa ile ekonomi savaşı verirken, diğer yandan kıtanın güvenliğini şekillendirme hırsından vazgeçmediğini kaydetti.

Çin'den yönelen ortak tehdide de işaret eden Rutte, "Çin büyük bir askeri yığınak peşinde ve temel teknolojileri, kritik altyapıyı ve tedarik zincirlerini kontrol etmeye çalışıyor. Asya-Pasifik'te istikrarsızlaştırıcı faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Rusya'nın Kuzey Kore'nin yasa dışı silah programlarına verdiği destek karşılığında Kuzey Kore askerlerinin ve silahlarının Ukrayna'ya karşı kullanıldığını da görüyoruz." dedi.

Genel Sekreter, böyle bir ortamda Japonya'nın Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının ve Ukrayna'ya desteğinin önemini vurgulayarak "Ayrıca Japonya'nın 2027'ye kadar gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya yatırma planını ve silahlı kuvvetlerine yaptığı sürekli yatırımları da memnuniyetle karşılıyorum. Bu Japonya'nın zaten yetenekli olan kuvvetlerini daha da güçlendirecek." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, İşiba'ya hitaben, "Düzenli diyaloğumuzu sürdürmeyi, siber savunma işbirliği, deniz güvenliği ve savunma sanayi işbirliği dahil olmak üzere işbirliğimizi artırmayı dört gözle bekliyorum. Birlikte çalışarak daha güvenli olacağımızı biliyorum." ifadelerini kullandı.

NATO, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı ve Çin'in ilk kez "tehdit unsuru" zikredildiği Madrid zirvesinin yapıldığı 2022'den bu yana Asya-Pasifik'teki partner ülkeler Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile işbirliğini güçlendirme stratejisi izliyor.