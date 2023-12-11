Rutte, Gazze'deki durumdan endişe duyduklarını belirtti

Rutte, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail ve Gazze'deki endişe verici durumu görüşeceklerini belirterek, "Hollanda, elbette orantılı ve insancıl savaş hukukuna uygun olarak İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklemektedir. Aynı zamanda Gazze'deki insani durum ve çok sayıda ölümler konusunda da büyük endişe duyuyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı sürdürüyoruz, askeri harekat konusunda temkinli olunmasını yeni ve daha fazla insani ara olmasını umuyoruz." dedi.

Gazze'deki insanlara su, gıda, yakıt ve tıbbi yardım ulaştırılabilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Rutte, "Elbette şu anda bunu hayal etmek zor ancak İsrail ve Filistin için kalıcı bir barış ve güvenlik gerçekten sağlanabilir. Gerçekten iki devletli çözüm için çalışmalıyız ancak bağımsız bir Filistin devletinin yanı sıra güvenli bir İsrail yönünde." ifadelerini kullandı.

Hollanda'daki seçim sonucunu da yorumlayan Rutte, "Hollanda parlamentomuzda Avrupa Birliği'nden çıkmaya karşı olan ve Ukrayna'nın lehine olan büyük bir çoğunluğa sahip olduğumuza inanıyorum ve bu da Ukrayna'yı finansal olarak desteklemeye devam edebilmemizi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, Hollanda Radyo 1 röportajında NATO Genel Sekreterliği gibi bir uluslararası göreve ilgi duyduğu yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine de "Ekim ayında bir radyo röportajında bir şey söyledim ve diğerleri bunu NATO Genel Sekreteri olmak istediğim şeklinde yorumladı. Radyoda söylediklerimden hiçbir şey çıkarmıyorum ve bunu kamuoyu önünde söylemek bir hataydı. Bu yüzden bunu bu şekilde bırakacağım ve daha sonra işlerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Hataya başka bir şey eklemek istemiyorum çünkü aksi takdirde yine farklı yorumlar olabilir." şeklinde konuştu.



Hollanda ve Almanya'nın büyük bir insan akınıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Rutte, ortak bir Avrupa göç sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz ise İsrailliler ve Filistinlilerin orta vadede barış içinde yaşamalarının tek yolunun iki devletli çözüm olduğuna inandığını söyledi.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde hareket ettiğini savunan Scholz, "İsrail insancıl hukuk çerçevesinde hareket etmelidir de. Gazze'deki Filistinli sivil halkın çektiği acılar da iç karartıcıdır. Gazze'deki Filistinli sivil halkın çektiği acılardan da üzüntü duyuyoruz. Sivillere yönelik insani yardımlarının mutlaka daha da iyileştirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.