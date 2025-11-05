İSTANBUL 19°C / 15°C
Rutte: NATO-AB görev paylaşımı korunmalı

NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki görev paylaşımının korunması gerektiğine dikkati çekerek, AB'nin bölgesel güvenliğe katkısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 17:44
Rutte: NATO-AB görev paylaşımı korunmalı
NATO'dan, AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius'un da katılımıyla dün düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Rutte tarafından başkanlık edilen toplantıda, NATO ile AB arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

İttifak ile AB arasındaki görev paylaşımının korunması gerektiğine işaret eden Rutte, AB'nin bölgesel güvenliğe katkısını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Rutte, savunma yatırımları ve üretimini artırmayı ve Ukrayna'ya uzun vadeli destek sağlamayı içeren öneriler barındıran "AB 2030 Savunma Hazırlık Yol Haritası"nın, daha güvenli bir Avrupa inşa etmenin önemli bir unsuru olduğunu ifade etti.

  • NATO
  • savunma
  • Mark Rutte

