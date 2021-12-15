İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2021 Çarşamba / 11 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7135
  • EURO
    16,594
  • ALTIN
    836.449
  • BIST100
    2173.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ryabkov ve ABD'li mevkidaşı Donfried, Moskova'da Ukrayna'yı ve güvenlik garantilerini istişare etti
Dünya

Ryabkov ve ABD'li mevkidaşı Donfried, Moskova'da Ukrayna'yı ve güvenlik garantilerini istişare etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile görüştü.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:36
ABONE OL

Ryabkov, Moskova'da resmi temaslarda bulunan Donfried ile bakanlık binasında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "ABD ve NATO'nun Avrupa'daki askeri-politik durumu kendi lehinde değiştirmeye yönelik devam eden girişimleri ışığında, güvenlik garantileri konusunun kapsamlı müzakeresi yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Donfried, Rusya'ya ziyaretinden önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı çevrim içi görüşmede, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine ve Rusya'nın komşu ülkelerinde silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engellemeye yönelik garanti talebinde bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.