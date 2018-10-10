S-300'ler İsrail'e geri adım attırdı: Tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Rusya ziyaretinin en kısa zamanda gerçekleştirileceğini hatırlatan İsrailli Bakan Ze’ev Elkin Rus askeri uçak İl-20 faciasının bir kez daha tekrarlanmaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

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Yakın zamanda yapılacağı belirtilen buluşma, geçen ay Suriye'de bir Rus askeri uçağının düşürülmesi nedeniyle Tel Aviv ile Moskova arasında yaşanan gerginliğin ardından, iki lider arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak.

Rusya-İsrail Hükümetler Arası Komisyon toplantısı sırasında, Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elkin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Moskova ziyareti ile ilgili "Net bir tarih belirlenmedi ama bunun en kısa zamanda olacağı bekleniyor." dedi.

"BİR DAHA TEKRARLANMAYACAK"

Sputnik'te yer alan bilgiye göre görüşmeyle ilgili bilgi veren İsrailli bakan, "Elbette Başbakanımız, görüşmenin başında bir kez daha, Rus uçağının düşmesi sonucu ölenlerin ailelerine başsağlığını diledi. Elbette, bu tür olayların bir kez daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu, İsrail ve Rusya arasında devam eden sürekli diyaloğun maddelerinden biri" ifadelerini kullandı.

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