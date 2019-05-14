'S-400 tamamen Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konudur'

Bozkır, makamında, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü. Bozkır, burada yaptığı konuşmada, Büyükelçi Yerhov'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya-Türkiye ilişkilerinin önemine dikkati çeken Bozkır, görüşmede, ikili ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendireceklerini söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bozkır ve Yerhov gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "S-400 tartışması devam ediyor. Bugün de Reuters'in, S-400 alımının ertelendiği yönünde iddiası vardı. Bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine Bozkır, şunları kaydetti:

"S-400 konusu Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili attığı bir adımdır. 10 yıllık bir süre zarfında Amerika, İtalya, Fransa ve Çin ile yapılan görüşmeler sonrasında Rusya Federasyonu'yla bir anlaşma imzalanmıştır. Türkiye, bu anlaşmayı imzalarken duyduğu bütün güveni muhafaza etmektedir. S-400 anlaşmasının tatbikatı yolunda herhangi bir sıkıntı duymamaktadır.

Bizim, ABD ile S-400 alımından dolayı doğan bazı sıkıntılar mevcut. Bunu da sabahleyin ABD'nin maslahatgüzarı ziyaretime gelmişti, orada da söyledim, bizim amacımız konuşarak ve sorunlara çözüm bularak ilerlemektir. S-400 alımı ne NATO ittifakına ne ABD'ye karşı bir harekettir. Tamamen Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konudur. O nedenle de Rusya Federasyonu ile imzaladığımız anlaşmaya sadık olarak bunu sürdürüyoruz."

Büyükelçi Yerhov, ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini de belirtti.

Erdoğan'ın, "anlaşmanın yapıldığını ve uygulamada olduğunu" belirttiğini aktaran Yerhov, Türk basını ve Tük kamuoyunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, böyle aşikar açıklamasına güvenmesi gerektiğini kaydetti.