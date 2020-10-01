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Dünya

Saakaşvili, Azerbaycan'a destek verdi, Ermenistan çılgına döndü: Fahri doktora unvanı iptal ettiler

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek veren açıklaması Ermenistan'ı çılgına çevirdi. Gerçekleri hazmedemeyen Ermenistan, destek açıklamasına karşılık Saakaşvili'nin fahri doktora unvanı iptal etti.

DHA01 Ekim 2020 Perşembe 07:27 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 07:27
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Ukrayna’da Ulusal Reform Konseyi’ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek verdi. Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, “Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek” dedi.

ERMENİ BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili’nin Erivan Devlet Üniversitesi’ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan’da devlet ‘onur nişanı’na da layık görülmüştü.

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