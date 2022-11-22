İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2022 Salı / 28 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6284
  • EURO
    19,1391
  • ALTIN
    1045.1
  • BIST100
    4674.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Saç uzunluğu 2.7 metre! Görenler şaşkına dönüyor
Dünya

Saç uzunluğu 2.7 metre! Görenler şaşkına dönüyor

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 7 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri hayrete düşürdü.

IHA22 Kasım 2022 Salı 11:48 - Güncelleme:
Saç uzunluğu 2.7 metre! Görenler şaşkına dönüyor
ABONE OL

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor. Etnik grup üyesi bir kadın ise, 2 metre 7 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu. Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan etnik grup üyesi kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi.

Çin'de yaşayan Xie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te "Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın" unvanı verilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.