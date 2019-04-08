Saddam'ın torunu konuştu: Yanlış resmettiler, gerçeği anlatacağım

Daha önceki açıklamarında ABD işgalinde Irak'ı yürüyerek terkettiklerini açıklayan Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu Harir Hüseyin Kamil, Irak'ın işgali ve sonrasında yaşananları kaleme alıyor.

Rus basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Harir Hüseyin Kamil, ''Gerçeği söylemek için kitap yazmayı seçtim. Ülkemin tarihi büyük ölçüde yanlış anlatıldı.'' dedi.

Irak'ın yanlış bir şekilde resmedildiğini dile getiren Harir Hüseyin Kamil, sorumlu hissetiğini ve ailesine yapılan saldırılara kitabında yer verdiğini söyledi. Kamil, ''Ailemin itibarını zedelediler. Ben de kitabımda onların hikayesini anlatmaya çalıştım.'' dedi.

Saddam Hüseyin, 2003’te ABD’nin işgaline kadar ülkeyi 25 yıl yönetti. Görev süresi boyunca çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlandı.

ABD ülkeyi El Kaide'yi desteklemek ve kitle imha silahları bulundurmakla işgal etti. Ancak söz konusu silah iddiları zamanla asılsız çıktı.