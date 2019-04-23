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Sadece bir kez buluştuğu adama 159 bin mesaj attı!

ABD’de yaşayan Jacqueline Ades, internetten tanıştığı ve sadece bir kez buluştuğu adama bazıları tehdit içerikli 159 bin mesaj attı.

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ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Jacqueline Ades, ismi açıklanmayan ve CEO olduğu belirtilen adamla uygulama aracılığıyla tanıştı.
 
Söz konusu adamla bir kez buluşan Ades, 10 aylık bir süre içinde159 bin kez mesaj attı. Bazı mesajlar, "Kanında banyo yapacağım” gibi tehditler içeriyordu.
 
Bununla yetinemeyen Ades, adamın evine habersiz girerek banyo yaptı ve başka bir gün de işyerine giderek kendisini 'eşi' olarak tanıttı.
 
Ades, adamın şikâyeti üzerine, tehdit, taciz gizlice takip etme (stalk) ve mahkemeye mazeretsiz katılma suçlarından 8 Mayıs'ta tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
 
‘BİRKAÇ MESAJ YÜZÜNDEN YAŞADIKLARIM SAÇMA’
 
Yaşadıklarını ‘saçma’ diye niteleyen Ades, “Buna dönüştüğüne inanamıyorum. Birkaç kısa mesaj yüzünden şu anda cezaevinde olduğuma inanamıyorum” dedi.
 
Cezaevinden çıkarsa adamla iletişim kurmayacağını da açıklayan Ades, adamın bizzat kendisiyle iletişime geçeceğini düşündüğünü söyledi.
 
Ades, zihinsel olarak iyiyi kötüden ayırabilecek ve davranışlarından sorumlu olabilecek yeterlikte bulunmadı.

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