star.com.tr 03.01.2020 14:05 - Güncelleme: 03.01.2020 15:42

ABD, İran, İsrail arasında 2019 yılında devam eden ve 2020'ye şiddetli bir şekilde sıçrayan gerilimler sadece mücadelenin sahada görünen yüzü. Alman yayın kuruluşu n-tv'nin derlediği raporlara göre, ABD ve İsrail İran'a karşı gizli bir savaş yürütüyor. Gölgelerde süren bu savaşta ABD, İran'a karşı hamlelerini yaparken bir yandan da İsrail istihbaratıyla birlikte gizli çalışmalar yürütüyor.

Haberde İsrail ve ABD'nin Tahran ve müttefiklerine karşı on yıldan fazla bir süredir siber savaşlar yürüttüğü belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaz Washington ve müttefiklerinin İran'ı suçladıkları saldırılar gerekçesiyle, İran füze sistemini ve istihbarat teşkilatlarının bilgisayarlarına saldırma emri verdiği belirtiliyor.

İddiaya göre siber saldırılar, sadece istihbarat amaçlı değil, aynı zamanda fiziksel etki amacıyla da yapıldı. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ve İsrail'in 'Birim 8200'ünün, İran'ın Natanz kentindeki uranyum zenginleştirme tesisinde yüzlerce santrifüjün devre dışı bıraktığı ileri sürülüyor.

8200 Birimi istihbarat memuru Roy Barzilay konuya ilişkin açıklamasında, 'Bu, olağan savaş kurallarına uymuyor ve geniş kapsamlı etkileri olabilir. Hava saldırısı bir savaş ilanı olarak görülmesine rağmen, bir bilgisayar solucanı, virüsü veya Truva atından gelen bir siber saldırı gerçek bir fiziksel savaşın bahanesi olmadan önemli zararlar verebiliyor.' diyor.

İsrail'in gelişmiş saldırı ve savunma araçlarıyla İsrail'in, siber savaşta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Barzilay, ABD ve Rusya da dahil olmak üzere büyük güçlerin siber savaş becerilerini büyük ölçüde geliştirdiğini ve saldırılarının birçok sistemi felç edebileceğini belirtti. Barzilay, siber saldırıların nadir olmadığını ve dijital araçlarla savaşın yaşadığımız dünyanın bir parçası olduğunu söyledi.

İSRAİL'İN SİBER GÜCÜ

İsrail'in 'Birim 8200'ü' 1952 yılında kuruldu ve o zamandan beri gelişen teknolojilerle değişimler geçirdi. Albay Omri Hoffmann'a göre, ekipler diğerlerinin görevlerini bilmemek için birkaç bölüme ve üsse ayrıldı.