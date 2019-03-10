Sadık el-Mehdi'nin kızına 1 haftalık hapis cezası

Sudan'da mahkeme, Muhalif Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi'nin kızı Meryem el-Mehdi'yi 1 haftalık hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i istifaya çağıran protestolara katıldığı için Mehdi ve beraberindeki 19 parti üyesini mahkum etti.

Ayrıca muhalefet liderinin kızına 2 bin Sudan poundu (42 dolar) para cezası verdi.

MEHDİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta, eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e görevi bırakması, olağanüstü hali (OHAL) kaldırması ve protesto gösterilerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

''TÜM KADINLARI BIRAKIN''

Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir, ise dün başkent Hartum'da yaptığı konuşmada, rejim karşıtı protesto gösterilerinde tutuklanan tüm kadınların serbest bırakılması talimatını verdi.