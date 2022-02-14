Sado madenlerinin UNESCO'ya tavsiyesinde iki komşu ülkenin anlaşmazlığı sürüyor

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:27

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde Hawaii eyaletinde "Kuzey Kore" başlıklı üçlü bakanlar zirvesinde ayrı bir araya geldi.

Japonya-Güney Kore ilişkilerini ele aldıkları 40 dakikalık görüşmede iki bakan, Japonya'nın önceki hafta, Sado Adası maden kompleksinin "UNESCO Dünya Mirası" listesine tavsiye etmesi konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığına göre, Chung görüşmede, daha önce "İkinci Dünya Savaşı esnasında adadaki maden kompleksinde Korelilerin zorla çalıştırıldığını" savunduğu yaklaşımını tekrarlayarak "tarihin doğru tanımlamasının", Japonya ve Güney Kore'nin "gelecek odaklı" ikili ilişkilerinin temeli olduğunu söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığına göre, Hayaşi, "kabul edilemez" şeklinde nitelediği Seul hükümetinin yaklaşımına karşı "açık ve bütünsel bir tartışmaya hazır olduklarını" bildirdi.

- SADO MADENLERİ

Tokyo hükümeti, Japonya Kültürel İşler Konseyinin (Bunkaço) Aralık 2021'de listeye aday olarak seçtiği, batıdaki Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında Niigata eyaleti açıklarındaki Sado Adası'nda bulunan altın ve gümüş madenlerine yönelik resmi kararını önceki hafta vermişti.

Seul hükümeti, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde, zorla çalıştırılan işçiler ile istismar edilen kadınlar gibi "hassas sorunlar" dolayısıyla, maden kompleksinin tavsiye edilmemesi yönünde Tokyo hükümetine daha önce çağrı yapmıştı.

Komşu ülkelerin muhalif pozisyonları göz önüne alındığında UNESCO'nun, 400 yıllık altın ve gümüş madenleri kompleksinin adaylık inceleme sürecini rafa kaldırarak Tokyo-Seul arası müzakere çağrısı yapmasının muhtemel olduğu kaydediliyor.