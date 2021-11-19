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Dünya

Sadr Hareketi'nin ardından Irak Hizbullahı da milis gücünü lağvetme kararı aldı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın ardından Irak Hizbullahı da kendisine bağlı askeri yapının lağvedilmesi kararı aldığını açıkladı.

AA19 Kasım 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 20:01
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Irak Hizbullahı Güvenlik Sözcüsü Abu Ali el-Askeri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "dost taraf" diye tanımladığı Sadr'dan sonra kendilerine bağlı "Halk Savunma Gücü"nün lağvedilmesi, tüm etkinliklerinin durdurulması ve bürolarının kapatılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Lağvedilen söz konusu milis yapının askeri mühimmatlarıyla birlikte Haşdi Şabi bünyesine katılması kararı aldıklarını da bildiren Askeri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Irak merkezi yönetim savunma mekanizmasına dahil edilmesini istediklerini kaydetti.

Sadr, 2008 yılında ABD güçlerine karşı oluşturduğu Yevm el-Mevuud isimli milis yapısını lağvetme kararı almıştı. Şii lider, dün de Haşdi Şabi dışında bulunan milis yapıların lağvedilmesi ve silahlarının devlete teslim edilmesi çağrısı yapmıştı.

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