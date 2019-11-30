Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, liderlik ettiği siyasi kanadın, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasının Meclis tarafından kabul edilmesi durumunda kurulacak yeni hükümette yer almayacağını bildirdi.

Şii lider, meclisin üzerinde çalıştığı yeni seçim ve seçim komiserliği yasası çalışmalarında da yer almayacaklarını duyurdu.

Dün istifasını açıklayan Irak Başbakanı Abdulmehdi, istifa dilekçesini bugün Meclis'e göndermişti. Abdulmehdi, hükümetin istifasının ülkede yaşanan krize çözüm bulunması açısından önemli olduğunu dile getirmişti.