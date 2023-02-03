İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2023 Cuma / 13 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8209
  • EURO
    20,5539
  • ALTIN
    1154.59
  • BIST100
    4924.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sagintayev: Ortak para birimi oluşturmamız söz konusu değil
Dünya

Sagintayev: Ortak para birimi oluşturmamız söz konusu değil

Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB) Ekonomik ve Maliye Politikalarından Sorumlu Bakanı Bakıtcan Sagintayev, AEB çerçevesinde ortak para biriminin oluşturulmasının söz konusu olmadığını belirtti.

AA3 Şubat 2023 Cuma 16:17 - Güncelleme:
Sagintayev: Ortak para birimi oluşturmamız söz konusu değil
ABONE OL

Sagintayev, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konseyinin genişletilmiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AEB üyesi ülkeler arasında 2025'e kadar ortak finans piyasası oluşturulmasının hedeflendiğini kaydeden Sagintayev, bunun Birlik çerçevesinde ortak para biriminin uygulanacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Sagintayev, "Tüm temel anlaşmalarımızda bundan (ortak para birimi) bahsedilmiyor. Ortak finans piyasası bankacılık, borsa ve sigortacılık sektörlerinde yeknesak kuralların oluşturulmasını kapsıyor." diye konuştu.

  • Avrasya Ekonomik Birliğin
  • ortak para birimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.