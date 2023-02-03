Sagintayev: Ortak para birimi oluşturmamız söz konusu değil

Sagintayev, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konseyinin genişletilmiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AEB üyesi ülkeler arasında 2025'e kadar ortak finans piyasası oluşturulmasının hedeflendiğini kaydeden Sagintayev, bunun Birlik çerçevesinde ortak para biriminin uygulanacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Sagintayev, "Tüm temel anlaşmalarımızda bundan (ortak para birimi) bahsedilmiyor. Ortak finans piyasası bankacılık, borsa ve sigortacılık sektörlerinde yeknesak kuralların oluşturulmasını kapsıyor." diye konuştu.