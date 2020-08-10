İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3208
  • EURO
    8,6249
  • ALTIN
    478.735
  • BIST100
    1066.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı: Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki...
Dünya

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı: Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:56
ABONE OL

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, operatör doktor Bülent Çetin'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden doktorun mesajı şöyle:

"Akciğer tomografisinde Kovid-19 olduğum belirlendi. İlk 3-4 gün servisteydim. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz. Op. Dr. Bülent Çetin."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.