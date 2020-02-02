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Dünya

Sahel bölgesindeki Fransız askerlerin sayısı 5 bin 100'e çıkarılacak

Sahel bölgesinde görev yapan Fransız askerlerin sayısının 5 bin 100'e çıkarılacağı bildirildi.

AA02.02.2020  17:20 - Güncelleme: 02.02.2020  17:20

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yazılı açıklamasında, Sahel bölgesinde bulunan Fransız askerlerin yoğunluklu olarak Mali, Burkina Faso ve Nijer'de görev yapacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sahel bölgesine ilave gönderecek asker sayısını 220'den 600'e çıkarmaya karar verdiğini ifade eden Parly, böylece bölgedeki askeri sayısının 5 bin 100'e çıkacağını kaydetti.

Parly, önceliğin terörle mücadele olduğunu bildirdi.

Geçen ayın ortalarında Fransa'nın Pau kentinde Macron'un ev sahipliğinde G5 Sahel Zirvesi düzenlendi. Macron, Sahel bölgesine ilave 220 asker göndereceklerini belirtmişti.

Afrika'da artan Fransa karşıtlığı üzerine düzenlenen zirvede Macron, G5 Sahel ülkelerinin liderlerinin Fransa'nın Barkhane operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesindeki askeri varlığının devam etmesini istediğini söylemişti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin 500 asker görevlendirmişti.

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