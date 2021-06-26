Sahel'deki Avrupa Görev Gücü Takuba, eylemlerine Barkhane Operasyonu olmadan devam edecek

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:05 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:06

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 10 Haziran'da, hedefe ulaşmamasına rağmen Afrika'nın Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirmesinin ardından, Avrupa Görev Gücü Takuba'nın bölgede koruyacağı pozisyon merak konusu oldu.

Fransa'nın Pau kentinde 13 Ocak 2020'de düzenlenen G5 Sahel Zirvesi'nde, Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturulan Takuba gücü, aynı yılın temmuz ayında göreve başladı.

Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla kurulan Takuba gücü Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya özel kuvvetlere ait 500'e yakın askerle görev yapıyor.

Fransa'nın yakın müttefikleri Almanya, İspanya ve İngiltere, Takuba gücüne katılmayı reddederken Romanya geçen hafta söz konusu güce 45 askerle katılacağını duyurdu.

- Barkhane Operasyonu etkisiz kaldı

Afrikalılar, yeni bir sömürge dönemini yönetmekle suçladıkları Fransa'nın Barkhane Operasyonu'yla etkili sonuçlar çıkarmadığını savunuyor.

Fransız basınında çıkan bazı haberlerde, Sahel bölgesindeki bazı sivil toplum kuruluşları ve bir araştırmacının kaleme aldığı yazısına değinildi. Yazıda, Fransız Genelkurmay Başkanlığının etkisiz hale getirilen silahlı kişilerin sayısına ilişkin açıklamalarının yanı sıra başka gerçeklerin ön plana getirilmediğine dikkat çekildi.

Barkhane Operasyonu'yla 8 yılda 55 Fransız askerinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan araştırmacılar, silahlı gruplara bağlı şiddet olaylarının 2015'ten bu yana her yıl ikiye katlandığını belirterek Mali'de 2020'de şiddet eylemlerinde yaşamını yitiren sivillerden yüzde 35'i askerlerce yüzde 24'ü ise silahlı gruplarca öldürüldüğüne dikkati çekti.

Araştırmacılar ayrıca, insani yardım faaliyetlerine harcanmayan maliyetin Barkhane Operasyonu için ayrıldığına işaret etti.

- Fransa bölgedeki varlığını sürdürecek mi?

Fransız Savunma Bakanlığına göre, Takuba gücü görevini yerine getirmek için tüm imkanlara sahip.

Fransız Başbakanı Jean Castex, 22 Haziran'da askeri planlama yasası konusunda mecliste yaptığı açıklamada, "Dış operasyon mantığından çıkıp G5 Sahel ülkeleriyle artan bir işbirliği mekanizmasına geçmek, bölgedeki hedeflere ulaşma konusunda daha etkili olacak." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Castex'in ifadeleriyle Fransa'nın bölgedeki güvenlik güçlerini bağımsızlaştırma isteği anlaşılabilir. Ancak Fransa, zafer ilan etmeden Barkhane Operasyonu'nu sonlandırmasıyla, "Fransa, Sahel'de başka koşullarda varlık gösterme çabasında olacak mı?" sorularını akla getiriyor.

Macron, 10 Haziran'da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin bir parçası olarak "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını belirtmişti.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane Operasyonu"nu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane Operasyonu"nda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.