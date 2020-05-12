Sahilde bulan kadın şoke oldu! 'Sanki kuyruğunda dişler vardı'

star.com.tr 12 Mayıs 2020 Salı 10:54 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 10:54

İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Brighton kentine bağlı Shoreham kasabasında,sahilde yürüyüş yapan bir çift, ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Sahilde buldukları kalıntıların, tuhaf bir yaratığı ait olduğunu fark eden çift, bu alışılmadık manzarayı cep telefonu ile kaydetti.

Daily Star'a da haber olan ilginç yaratığın, başında pembe ve gri renkler, vücudunda beyaz topaklar bulunuyor. Diş benzeri çıkıntıların yanı sıra, uzun ve dikenli bir kuyruğa sahip.

Yaratığı bulan kadın Leah Dennison, Shoreham Limanı yakınlarındaki plajda günlük yürüyüşlerini yaptıkları sırada, yaratığı gördüler.

Dennison, 'Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu, bu yüzden arkadaşlarımıza göstermek ve birisini tanımlaması için iskeletin bir görüntülerini aldık. Çılgınca ama, kuyruğunda dişleri varmış gibi görünüyordu.' dedi.

Denisson, birisinin onlara söz konusu yaratığın, Britanya Adaları çevresinde sık karşılaşılan Raja Clavata (Dikenli ışın veya dikenli paten balığı) olabileceğini söylediğini belirtti.

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