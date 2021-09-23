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Dünya

Sahraaltı Afrika'da yatırıma en uygun ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ruanda

Afrika'nın en büyük finans kuruluşlarından Rand Ticaret Bankası, Sahraaltı Afrika'da 2021'de yatırıma en elverişli ülkeleri Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ruanda olarak açıkladı.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:58
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Merkezi Güney Afrika'da olan ve 1977'den beri faaliyet gösteren Rand Ticaret Bankası'ndan yapılan açıklamada, Afrika'da yatırıma en elverişli ülkelere yer verildi.

Sahraaltı Afrika'da yatırıma en elverişli ülkelerin Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ruanda olduğu belirtilen açıklamada, Afrika kıtası genelinde ise yatırım açısından Mısır'ın ilk sırada yer aldığı, Fas ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ikinci, Ruanda ve Botsvana'nın da üçüncü olduğu kaydedildi.

Rand Ticaret Bankası'nın yatırıma elverişli ülkeleri sıralarken, çalışma ortamı, mali puan ve kalkınma planları gibi başlıkları baz aldığı bildirildi.

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