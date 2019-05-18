Sahte evrakla kredi almaya çalıştı, polis gelince el bombası attı

Olay, Ukrayna´nın Luhansk Bölgesinde yer alan Starobilsk şehrindeki bir banka şubesinde yerel saat ile 16:30 civarı meydana geldi. Yanındaki evraklarla bankaya giden adam, kredi almak istediğini söyledi. Ancak, banka görevlileri, evrakların sahte olduğunu anladı ve durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polisi gören adam ise panikleyerek polisin üzerine el bombası atmaya çalıştı, ancak el bombası elinde patladı. Patlamada saldırganın hayatını kaybettiği; 2´si banka çalışanı ve 1´i polis memuru olmak üzere 6 kişinin hafif yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtti.

Olay sonrası bölge kordona alınırken, polisin de inceleme başlattığı belirtildi.