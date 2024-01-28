Sahte ''Made in USA'' 2 milyon dolar ceza!

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 2021'den beri "Kubota North America Corp." firmasının imal ettiği binlerce yedek parça üründe sahte "ABD yapımı" etiketler saptandı.

"ABD yapımı" etikete sahip ürünlerin, Japon firmanın deniz aşırı fabrikalarında üretildiği belirlendi.

Kubota'nın, parçaların üretimini ABD dışına taşımasına rağmen bu ürünlerin etiketlerini "imalat yeri değişikliğini yansıtacak şekilde güncellemediği" tespit edildi.

ABD merkezli Federal Ticaret Komisyonu, bu doğrultuda "Kubota North America Corp." firmasının 2 milyon dolar ceza ödeyeceğini duyurdu.

Osaka merkezli 130 yılı aşkın geçmişi bulunan üretici firma, Japonya içinde ve deniz aşırı piyasada tarım ve inşaat makineleri üreticisi olarak biliniyor.