İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Sahte ''Made in USA'' 2 milyon dolar ceza!

Japon tarım ve inşaat makineleri üreticisi Kubota Corp. firması, ABD şubesinin sahte 'ABD yapımı' (Made in USA) etiketleri nedeniyle 2 milyon dolar ceza ödeyecek.

AA28 Ocak 2024 Pazar 07:50 - Güncelleme:
Sahte ''Made in USA'' 2 milyon dolar ceza!
ABONE OL

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 2021'den beri "Kubota North America Corp." firmasının imal ettiği binlerce yedek parça üründe sahte "ABD yapımı" etiketler saptandı.

"ABD yapımı" etikete sahip ürünlerin, Japon firmanın deniz aşırı fabrikalarında üretildiği belirlendi.

Kubota'nın, parçaların üretimini ABD dışına taşımasına rağmen bu ürünlerin etiketlerini "imalat yeri değişikliğini yansıtacak şekilde güncellemediği" tespit edildi.

ABD merkezli Federal Ticaret Komisyonu, bu doğrultuda "Kubota North America Corp." firmasının 2 milyon dolar ceza ödeyeceğini duyurdu.

Osaka merkezli 130 yılı aşkın geçmişi bulunan üretici firma, Japonya içinde ve deniz aşırı piyasada tarım ve inşaat makineleri üreticisi olarak biliniyor.

  • Made in USA
  • etiket

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.