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Sahurda davul yerine savaş uçağı uyandıracak!

Endonezya Hava Kuvvetleri, savaş uçakları ramazan ayı boyunca insanları sahura uyandırmak için alçak uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.

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Hava Kuvvetleri sözcüsü Sous Yauris, “İmsaktan önce insanları sahura uyandırmak zor bir görevdir. Bu pilotlarımızın gece uçuş becerilerini korumasına yardımcı oluyor. Sabah 10’dan sonra oruçlu olan pilotlarımıza uçuş izni verilmiyor” dedi. 
 
Endonezya Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada da, uçuşların Cava adasında bulunan Surabaya, Surakarta, Klaten, Sragen ve Yogyakarta başta olmak üzere adanın çeşitli kentlerinde uygulanacağını bildirdi: “Savaş uçaklarını kullanarak insanları sahura kaldırma geleneğini sürdüreceğiz.

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