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Dünya

Sakurajima Yanardağı'nda patlama

Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti.

DHA08 Şubat 2021 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 12:35
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Japonya'daki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerinde yer alan aktif Sakurajima Yanardağı'nın zirvesindeki kraterden bugün kül bulutu yükselmeye başladı. Küllerin, 2 bin 500 metreye kadar yükseldiği ifade edildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, patlamanın sürmesi halinde volkan kayalarının ve lav akıntısının 1 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu. Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

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