17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Malezya'da saldırgan maymun güvenlik görevlisini ağır yaraladı

Malezya'da maymunun saldırısına uğrayan bir okulun güvenlik görevlisi hastanelik oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel basında çıkan haberlere göre, Terengganu eyaletindeki bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki Norhisham Muhammed Nur, dün akşam görev yerinde beklerken kendisine yaklaşan makak maymununun saldırısına uğradı.

Maymunun kendisini önce ayağından tırmaladığını söyleyen Norhisham, hayvanın ayağını ısırarak saldırmaya başladığını anlattı.

Norhisham, saldırıdan kurtulmak için yaklaşık 5 dakika mücadele ettiğini ve yolda bulduğu demir parçasıyla maymunu korkutarak kaçırdığını belirtti.

Ayağından ve başından yara alan güvenlik görevlisi, olay yerine gelen eşi tarafından hastaneye götürüldü.

Maymunun daha önce de okulun bulunduğu köydeki birkaç kişiye saldırdığı bildirildi.

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pes dedirten hırsızlık! Eşi ve çocuğunun gözleri önünde...

Pes dedirten hırsızlık! Eşi ve çocuğunun gözleri önünde...

Polisten tehlike saçan kamyon sürücüsüne: Nereye böyle?

Polisten tehlike saçan kamyon sürücüsüne: Nereye böyle?

70 milyon turist hedefi için dev hamle

70 milyon turist hedefi için dev hamle

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

FETÖ'cü Akın İpek'in yurt dışına kaçmasını sağlayan kişi belli oldu

FETÖ'cü Akın İpek'in yurt dışına kaçmasını sağlayan kişi belli oldu

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

Fırsatçıların bahanesi hortum oldu, fiyatlar dudak uçuklattı

Fırsatçıların bahanesi hortum oldu, fiyatlar dudak uçuklattı

Guaido'dan Venezuela'da gerginliği tırmandıracak çağrı

Guaido'dan Venezuela'da gerginliği tırmandıracak çağrı
 

POPÜLER HABERLER

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA