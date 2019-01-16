Kenya'da yaşanan rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü
Kenya’nın başkenti Nairobi’de dünden bu yana süren silahlı çatışmalar ve rehine krizi, saldırganların tümünün öldürülmesinin ardından sona erdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, başkent Nairobi'de dünden bu yana süren rehine krizi ve silahlı çatışmaların sona erdiğini açıkladı.
Kenyatta konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, saldırganların tümünün öldürüldüğünü belirtti.
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