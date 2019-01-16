“Saldırganlar öldürüldü, kriz sona erdi”

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, başkent Nairobi'de dünden bu yana süren rehine krizi ve silahlı çatışmaların sona erdiğini açıkladı.

700’den fazla sivilin kurtarıldığını söyleyen Kenyatta, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, saldırganların tümünün öldürüldüğünü belirtti.

Başkent Nairobi’deki DusitD2 oteli, bankalar ve ofislerin de bulunduğu bir komplekse düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı ise terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler arasında bir ABD vatandaşı olduğunu açıklarken, henüz Kenya hükûmetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.