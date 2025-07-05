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Dünya

Saldırılar sonrası Tebriz'den ilk sefer İstanbul'a gerçekleşti

İsrail saldırılarında zarar gören İran'ın Tebriz şehrindeki havaalanına ait pistlerin onarılmasının ardından ilk sefer İstanbul'a düzenlendi.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
Saldırılar sonrası Tebriz'den ilk sefer İstanbul'a gerçekleşti
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Doğu Azerbaycan Havaalanları Genel Müdürü Ramin Azeri konuya ilişkin açıklama yaptı.

Azeri, İsrail saldırılarında zarar gören Tebriz Uluslararası Havaalanı pistlerini onarma çalışmalarının bu sabah itibariyle tamamlandığını duyurdu.

Pistin açılması ile havaalanından ilk uçuşun gerçekleştirildiğini kaydeden Azeri, "23 günlük aranın ardından Tebriz-İstanbul seferi İran Ata Havayolları tarafından yapıldı." diye konuştu.

İran'ın önemli havaalanlarının başında gelen Tebriz Uluslararası Havaalanı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında hasar görmüştü.

İki pisti de zarar gören havaalanı 23 gün hizmet dışı kalmıştı.

İranlı yetkililer, ülkenin hava sahasının ulusal ve uluslararası uçuşlara açıldığını Tebriz ve İsfahan hariç diğer bütün şehirlere seferlerin başladığını duyurmuştu.

İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada da İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanlarının saat 05.00-18.00 arasında iç ve dış uçuşlara açıldığı aktarılmıştı.

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