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Dünya

Saldırılar sürüyor: İsrail-Lübnan sınırında gerginlik had sahada

İsrail ordusu Lübnan'ın sınır bölgesinden atılan roketlere ve açılan ateşe karşılık bazı noktaların hedef alındığını açıkladı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Saldırılar sürüyor: İsrail-Lübnan sınırında gerginlik had sahada
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İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan sınırından yaklaşık 20 roket atıldığını açıkladı. Lübnan sınır bölgesindeki Manara beldesi ve Kiryat Shemona kentinde saldırı sirenleri çaldı.

İsrail'in kuzeyinde de Lübnan topraklarından fırlatılan 6 roket nedeniyle saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemleri 1 roketi etkisiz hale getirirken 5 roket açık araziye düştü.

İsrail ordu sözcülüğü ayrıca Lübnan sınırı yakınlarındaki Dvoranit yönüne bir tanksavar füzesi atıldığını, Zarif bölgesine de ateş açıldığını bildirdi. İsrail ordusu, saldırıların düzenlendiği bölgeleri hedef aldığını açıkladı.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada ise sınır bölgesindeki 4 kışlaya ve bir gözlem kulesi ile askeri, teknik araçlara saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri öldü.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi hayatını kaybetti.

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