Saldırılar sürüyor: Rusya, Lviv'de askeri unsuru vurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 83. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA: LVİV'DEKİ ASKERİ UNSURA SALDIRI DÜZENLENDİ

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu bildirildi.

Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lviv'in Yavorivskiy bölgesinde Polonya sınırına yakın askeri altyapı unsuru vuruldu." ifadesini kullandı.

Bölgedeki hava savunma sisteminin saldırı esnasında devreye girdiğini belirten Kozitskiy, olayla ilgili detaylı bilginin verileceğini kaydetti.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovıy da vatandaşlara sirenlere dikkat etme ve korunma çağrısında bulundu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:45 Japonya, Rusya saldırıları sonrası ekonomik kriz yaşayan Ukrayna'ya 13 milyar yenlik (100 milyon dolar) kredi sağlayacak anlaşma imzaladı.

07:00 Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu bildirildi.

05:30 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Mariupol'de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası'ndan 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu

04:00 ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede, iki ülke ilişkilerinin kurulmasının 201. yılını ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

03:00 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlenen saldırı sonucu yerleşim yerleri zarar gördü.

02:30 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Avrupa Birliğinin (AB) müzakerelerine devam ettiği 6'ncı yaptırım paketinin, Rusya'ya petrol ihracat yasağı içermeden kabul edilmesine karşı olduğunu söyledi.

02:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları'nın Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını açıkladı.

01:00 Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Sırbistan'ın, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını, dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesini istedi.

00:00 Eurovision 2022 birincisi Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, yarışmanın ardından ülkelerine geri döndü.