İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,988
  • EURO
    6,6149
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122592
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Saldırılardan kaçanların kamyon kasasında umuda yolculuğu
Dünya

Saldırılardan kaçanların kamyon kasasında umuda yolculuğu

SURİYE'nin İdlib kentinden rejimin yoğun saldırıları nedeniyle can güvenlikleri endişesiyle zorlu kış şartları altında konvoylar halinde Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısı her geçen gün artıyor. Bombardımanlardan kaçan bölge halkının kamyon ve kamyonet kasalarında eşyaların arasındaki yolculuğu objektiflere yansıdı.

DHA05.02.2020  09:31 - Güncelleme: 05.02.2020  09:31

SURİYE'nin İdlib kentinden rejimin yoğun saldırıları nedeniyle can güvenlikleri endişesiyle zorlu kış şartları altında konvoylar halinde Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısı her geçen gün artıyor. Bombardımanlardan kaçan bölge halkının kamyon ve kamyonet kasalarında eşyaların arasındaki yolculuğu objektiflere yansıdı.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib’te ateşkes kararına rağmen Rusya ve rejim güçlerinin bombardımanı devam ediyor. Saldırılardan dolayı canlarını kurtarmak için araçlarla eşyalarını yanlarına alanlar, güvenli bölgelere akın akın göç ediyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman nedeniyle her gün onlarca sivil hayatını kaybediyor. Uzun konvoyların ve insan yoğunluğunun yaşandığı silah seslerinin yükseldiği coğrafyada, halk güvenli bölgelere göç etmek için uzun araç konvoyları oluşturuyor.

EŞYALARIN ARASINDA YOLCULUK

Göç sırasında yanlarına aldıklarıyla evlerinden uzaklaşan Suriyeliler, kamyonlar ve kamyonetlerin kasalarında eşyaların arasında yolculuk yapıyor. Türkiye, Suriyeli göçmenlere güvenli bölgede ve sınıra yakın kentlerde desteklerini sürdürüyor. Bir taraftan toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırılırken, diğer yandan ise yardım kuruluşları savaştan kaçan ailelerin yardım çığlıklarına koşuyor.

Lillifer hemşire 5 yılda 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtıc

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.