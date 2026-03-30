İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4498
  • EURO
    51,0749
  • ALTIN
    6445.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Saldırmakla tehdit etmişlerdi... Soykırımcı İsrail, Lübnan'ı vurdu

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu beldelere yoğun hava saldırısı düzenledi. Suhmur ve Yuhmur beldeleri arasındaki yolun kesildiği saldırılarda, 2 Mart'tan bu yana Lübnan genelinde 1247 kişi hayatını kaybetti ve 1 milyon 162 binden fazla kişi zorla yerinden edildi.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 23:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın doğusunda saldırı tehdidinde bulunduğu beldelere hava saldırısı düzenledi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, soykırımcı İsrail ordusu saldırı tehdidinde bulunduğu Bekaa bölgesindeki beldelere bir dizi hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Suhmur beldesi çevresiyle Suhmur Tepesi'ni bombaladı.

Lebbaya beldesi yakınlarını da hedef alan soykırımcı İsrail ordusu, hava saldırısıyla Suhmur ve Yuhmur beldeleri arasındaki yolu kesti.

BEKAA'DAKİ 6 BELDEYE TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölge bölgesinde bulunan Zellaya, Lebbaya, Yuhmur, Suhmur, Kılya ve Dellafi beldelerine saldırı düzenleme tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerine yaşadıkları yeri terk etme çağrısı yapmıştı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI 2 MART'TA BAŞLADI

Soykırımcı İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan soykırımcı İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

LÜBNAN'DA 1247 CAN KAYBI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise soykırımcı İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.