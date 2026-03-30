Saldırmakla tehdit etmişlerdi... Soykırımcı İsrail, Lübnan'ı vurdu

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın doğusunda saldırı tehdidinde bulunduğu beldelere hava saldırısı düzenledi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, soykırımcı İsrail ordusu saldırı tehdidinde bulunduğu Bekaa bölgesindeki beldelere bir dizi hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Suhmur beldesi çevresiyle Suhmur Tepesi'ni bombaladı.

Lebbaya beldesi yakınlarını da hedef alan soykırımcı İsrail ordusu, hava saldırısıyla Suhmur ve Yuhmur beldeleri arasındaki yolu kesti.

BEKAA'DAKİ 6 BELDEYE TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölge bölgesinde bulunan Zellaya, Lebbaya, Yuhmur, Suhmur, Kılya ve Dellafi beldelerine saldırı düzenleme tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerine yaşadıkları yeri terk etme çağrısı yapmıştı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI 2 MART'TA BAŞLADI

Soykırımcı İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan soykırımcı İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

LÜBNAN'DA 1247 CAN KAYBI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise soykırımcı İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.