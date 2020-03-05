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Dünya

Kaliforniya'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükselmesinin ardından eyalette acil durum ilan edildi.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:07

Çin’den yayılan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ve vaka sayısı artıyor. Çin’den İtalya’ya, İran’a, Fransa’ya kadar yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Kaliforniya eyaletinde koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakasının kaydedilmesinin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Sacramento yakınlarındaki hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki hasta, Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybeden ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki koronavirüs vaka sayısı ise 150 olarak açıklandı.

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