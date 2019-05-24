Salvini: Merkel ve Macron ile vergileri görüşmeye hazırım
İtalya başbakan Yardımcısı ve Kuzey Ligi (Lega Nord) partisi lideri Matteo Salvini, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 'vergileri azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) yasalarını' görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
- DHA
Salvini, yürürlükteki AB kuralları ile vergi yükünü azaltmanın mümkün olmadığını ve Roma´nın "aşırıya kaçarak borç faizlerini artırmak istemediğini" belirtti.
İtalya´da iktidarda olan koalisyon ile ilgili konuşan Salvini, hükümette bir görev değişikliğine gidilmesini istemediğini ancak 5 Yıldız Hareketi partisinden Luigi di Maio´dan "daha kuvvetli bir işbirliği" beklediğini söyledi.
Kuzey Ligi ve 5 Yıldız Hareketi partileri arasında, Di Maio´nun koalisyonu ortağı olan Kuzey Ligi partisini, bir yolsuzluk skandalıyla hükümeti devirmeye çalıştığını iddia etmesiyle, gerginlik hakim.
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