Salvini: Merkel ve Macron ile vergileri görüşmeye hazırım

Salvini, yürürlükteki AB kuralları ile vergi yükünü azaltmanın mümkün olmadığını ve Roma´nın "aşırıya kaçarak borç faizlerini artırmak istemediğini" belirtti.

İtalya´da iktidarda olan koalisyon ile ilgili konuşan Salvini, hükümette bir görev değişikliğine gidilmesini istemediğini ancak 5 Yıldız Hareketi partisinden Luigi di Maio´dan "daha kuvvetli bir işbirliği" beklediğini söyledi.

Kuzey Ligi ve 5 Yıldız Hareketi partileri arasında, Di Maio´nun koalisyonu ortağı olan Kuzey Ligi partisini, bir yolsuzluk skandalıyla hükümeti devirmeye çalıştığını iddia etmesiyle, gerginlik hakim.