  • Sam Amca 'pes' dedi! ABD'de Netanyahu'ya güven dibe vurdu
Dünya

Sam Amca 'pes' dedi! ABD'de Netanyahu'ya güven dibe vurdu

ABD merkezli Pew Research'ün son anketi, Washington-Tel Aviv hattındaki sarsıntıyı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. ABD halkının İsrail'e yönelik olumsuz bakışı yüzde 60'a ulaşarak rekor kırarken, Başbakan Netanyahu'ya duyulan güven de adeta yerle bir oldu. Her 10 Amerikalıdan 6'sı Netanyahu'nun küresel meselelerde doğru karar alacağına inanmadığını belirtirken, özellikle genç nesil ve Demokratlar arasındaki 'anti-İsrail' dalgası yüzde 80 seviyelerine kadar tırmandı. Beyaz Saray'ın Orta Doğu politikalarına duyulan şüphenin arttığı bu süreçte, Trump yönetimine yönelik olumsuz görüşlerin de yüzde 55'i bulması dikkat çekti.

8 Nisan 2026 Çarşamba 10:22
ABD'de yapılan kamuoyu yoklaması, ABD'lilerin İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerinin artarak yüzde 60'a ulaştığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu.

ABD merkezli Pew Research tarafından yapılan ankette, ABD'lilerin İsrail'e bakışı, Netanyahu'ya güven ve Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına ilişkin değerlendirmeleri ölçüldü.

Buna göre, ABD'lilerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüşe sahipken, bu oran geçen yıl yüzde 53 seviyesindeydi. İsrail'e "çok olumsuz" bakanların oranı da yüzde 28'e yükselerek son yıllardaki artışını sürdürdü.

Görüşlerdeki değişim özellikle gençler arasında daha belirgin. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler içinde 18-49 yaş grubunda İsrail'e yönelik olumsuz bakış çoğunluk haline geldi.

Demokratlar arasında İsrail'e olumsuz yaklaşım dikkat çekici düzeyde artarak yüzde 80'e ulaştı.

NETANYAHU'YA GÜVEN AZALIYOR

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 59'u Netanyahu'nun küresel meselelerde doğru kararlar alacağına az güven duyuyor veya hiç güven duymuyor. Bu oran geçen yıla kıyasla 7 puan artış gösterdi. Demokratların da yüzde 76'sı Netanyahu'ya güvenmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerine yönelik kararlarına güven konusunda da ABD'lilerin yüzde 55'i olumsuz görüş bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Valizlerden milyonlar fışkırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
