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Dünya

Şam yönetimi askerleri çekti, İsrail'e sert uyarı... Süveyda'da gerilim dorukta

Suriye yönetimi, güvenlik güçleri ile Dürzi yerel silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Süveyda ilindeki askeri güçlerini çektiğini yineleyerek istikrarın sağlanması çağrısı yaptı. Açıklamada, uluslararası topluma 'istikrarı sağlama, kontrolsüz silahları kontrol altına alma ve Suriye genelinde hukukun üstünlüğünü uygulama çabalarını destekleme' çağrısı yapılarak İsrail'in, Suriye'nin içişlerine müdahalesinin durdurulması istendi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 09:33 - Güncelleme:
Şam yönetimi askerleri çekti, İsrail'e sert uyarı... Süveyda'da gerilim dorukta
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Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, arabulucu ülkelerin girişimine yanıt olarak Süveyda'daki askeri birliklerin geri çekildiği hatırlatıldı.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile çatışan grupların anlaşmaları ihlal ederek iç barışı tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "mezhepleri veya unsurları ne olursa olsun, tüm Suriyelilerin korunması konusunda kararlı olunduğu" kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "istikrarı sağlama, kontrolsüz silahları kontrol altına alma ve Suriye genelinde hukukun üstünlüğünü uygulama çabalarını destekleme" çağrısı yapılarak İsrail'in, Suriye'nin içişlerine müdahalesinin durdurulması istendi.

Açıklamada, "Bu müdahaleler, yalnızca daha fazla kaos ve yıkıma yol açar ve bölgesel durumu daha da karmaşık hale getirir." ifadesi kullanıldı.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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