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Şam'a füze saldırısı iddiası

Suriye'de Beşşar Esed rejimince, İsrail'in başkent Şam'daki havalimanına füze saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

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Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, başkentin doğusundaki Şam Havalimanı'nın gece saatlerinde İsrail tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "İsrail savaş uçakları Şam Havalimanı'nın çevresini hedef aldı. Hava savunma sistemlerimiz saldırıya karşılık vererek füzelerin çoğunu düşürdü. Saldırıda havalimanındaki depolardan biri vuruldu." ifadesine yer verildi.

Öte yandan İsrail Suriye'ye en son saldırısını geçen yıl 26 Ocak'ta Şam'ın batı kırsalındaki bölgelere gerçekleştirmişti.

İsrail, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştiriyor.

 

İsrail Humus'un Tayfur askeri havalimanına saldırdı

Suriye'nin Humus kentindeki Tayfur askeri havaalanı yakınlarından patlama sesleri geldi. Suriye kaynakları askeri havaalanına füzelerle saldırıldığını doğruladı. ABD ve Fransa ardı ardına 'Biz yapmadık.' açıklamasında bulunurken İsrail'e ait casus uçaklarının olayın esnasında bölgede görüldüğü iddia edildi. Düzenlenen saldırıda İranlı güçler dahil 14 kişinin öldüğü belirtildi.

 

Rusya destekli Esed rejimince Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinde bulunan Duma'ya düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili tepkisini resmi Twitter hesabından dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hayvan Esed büyük bedel ödeyecek." açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Suriye'deki bir askeri havaalanına saldırı düzenlendi.
 
 

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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