Şam'a füze saldırısı iddiası
Suriye'de Beşşar Esed rejimince, İsrail'in başkent Şam'daki havalimanına füze saldırısı düzenlediği öne sürüldü.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, başkentin doğusundaki Şam Havalimanı'nın gece saatlerinde İsrail tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Haberde, "İsrail savaş uçakları Şam Havalimanı'nın çevresini hedef aldı. Hava savunma sistemlerimiz saldırıya karşılık vererek füzelerin çoğunu düşürdü. Saldırıda havalimanındaki depolardan biri vuruldu." ifadesine yer verildi.
Öte yandan İsrail Suriye'ye en son saldırısını geçen yıl 26 Ocak'ta Şam'ın batı kırsalındaki bölgelere gerçekleştirmişti.
İsrail, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştiriyor.
İsrail Humus'un Tayfur askeri havalimanına saldırdı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.