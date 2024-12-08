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Dünya

Şam'a giren muhaliflerden ''Kamu kurumlarına yaklaşmayın'' çağrısı

Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın lideri Şera, Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak, 'Bu kurumlar resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır.' dedi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 08:28 - Güncelleme:
Şam'a giren muhaliflerden ''Kamu kurumlarına yaklaşmayın'' çağrısı
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Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona ererken rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Şera, Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Bu kurumlar resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır." dedi.

Şera, "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır." ifadelerini kullandı.

  • Kamu kurumları
  • muhalifler

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