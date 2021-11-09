İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7295
  • EURO
    11,2922
  • ALTIN
    572.446
  • BIST100
    1615.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şam'daki bu fotoğraf karesine tepki: Utanç verici
Dünya

Şam'daki bu fotoğraf karesine tepki: Utanç verici

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Nahyan, Şam'da Esed ile görüştü. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Risch, 'Esed ile ilişkileri normalleştirmeye yanaşan ülkelerin sayısının artması utanç vericidir' sözleriyle görüşmeye tepki gösterdi.

AA9 Kasım 2021 Salı 22:08 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 22:43
ABONE OL

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jim Risch, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed ile ilişkileri normalleştirmeye yanaşan ülkelerin sayısının artması utanç vericidir. Rejimin, Suriyeli sivillere yönelik şiddetini görmezden gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğerleri, normalleşmeye yönelik herhangi bir adım atmadan önce 2254 sayısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

- BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, Şam'da Esed ile görüşmüştü

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye'de Mart 2011'de patlak veren iç savaşın başlamasından bu yana Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

Al Nahyan başkanlığındaki üst düzey BAE heyetin Esed ile görüşmesinde, taraflar arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştı.

BAE ve Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler, Suriye'de iç savaşın Mart 2011'de patlak vermesiyle kesilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.