Moskova'da Savunma Bakanları düzeyindeki Türkiye-Rusya-Suriye üçlü toplantısının ardından doğrudan temasların önü açıldı.

Toplantının taraflarından "görüşmeler devam edecek" açıklaması geldi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, toplantı ve sonrasında yapılan açıklamaları TRT Haber'e değerlendirdi.

"TÜRKİYE, SURİYE HALKININ YANINDA"

Mustafa, "Türkiye, Suriye halkının beklentileri doğrultusunda hareket ediyor" dedi.

Abdurrahman Mustafa, "Moskova'da yapılan üçlü görüşme ile ilgili zaten ama hep şu teyit edildi bize, asla bu görüşmelerin Suriye halkının ve Suriye muhalefetinin beklentileri dışında bir şey gerçekleşmeyeceğine ifade edildi. Zaten biz de bunu biliyoruz yani aslında bir uzlaşı anlamı uzlaşı sağlanmaya çalışılıyor biz de zaten siyasi çözüme inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti ile Türkiye'nin ittifakının önemli olduğunu söyledi ve "Türkiye bizim ana müttefikimizdir" dedi.

"TÜRKİYE ANA MÜTTEFİKİMİZ"

Mustafa, Suriye halkının ve muhalefetinin çıkarları doğrultusunda, Türkiye'den güçlü destek aldıklarını vurguladı:

"Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Bizim zaten ana müttefikimiz Türkiye'dir. Tabii ki bizim diğer ülkelerden ilişkilerimiz vardır Suriye muhalefeti olarak ama asıl bu yükü taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve Suriye halkıdır dolayısıyla bu sürecin asla Suriye halkının ve Suriye muhalefetinin beklentileri dışında bir sonuç vermeyeceğine inanıyoruz. Türk yetkililer tarafından başta sayın dışişleri bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanı olmak üzere diğer yetkililer de hep bunu teyit ediyorlar."

Abdurrahman Mustafa, Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarına dikkati çekti, terörle mücadelede de Türkiye'nin desteğinin altını çizdi:

"Şimdi terör örgütü ile biliyorsunuz yani bu terör örgütü dediğim gibi orada devletleşiyor yani bu terör örgütüne askeri bir operasyon olacak ya da diplomatik kanallarla çözülmesi gerekiyor. Daha önce 2019'da Amerikalılarla bu mutabakat planlandı ama yerine getirilmedi daha sonra Barış Pınarı Harekatı yapıldı. Ruslarla bir mutabakat ama bunlar yerine getirilmedi dolayısıyla Türkiye ve bizim Suriye Milli Ordusu sonuçta biz orada bir devlet kurulmasını terör örgütü devleti kurulmasına karşıyız bunun bir şekilde çözülmesi lazım dolayısıyla başta terörle mücadele olmak üzere görüşmeler sağlanmıştır."

Mustafa, önce Cenevre, ardından da Astana sürecinin sekteye uğradığını, çözüm için diplomatik süreçlerin işlemesi gerektiğini söyledi.

"600 BİN SURİYELİ DÖNDÜ"

Türkiye'nin bölgede istikrarın sağlanması noktasındaki çabalarını ve mültecilerin geri dönüşünü de değerlendiren Mustafa,600 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ki biz de istiyoruz halkımızın kendi memleketlerine kendi köylerine kendi evlerine dönmesi için biz de çaba harcıyoruz. Tabii ki siyasi süreç sonuçlandığında neticelendiğinde yani Suriye halkının beklentilerini gerçekleştirecek bir siyasi çözümle herkesin sadece Suriye'nin kuzeyine kendi evine kendi köyüne kendi memleketlerine dönmesini sağlanmasıdır yani Şamlının Şam'a dönmesi Humuslu'nun humusa dönmesini sağlamaktır."